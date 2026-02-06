PTT AŞ, El-Cezerî anma pulunu ve ilkgün zarfını tanıttı. 45 TL değerindeki pul ve 90 TL değerindeki zarf, PTT şubelerinde ve online olarak satışa sunuldu.

ANKARA (İGFA) - PTT AŞ tarafından 'El-Cezerî' konulu anma pulu ve ilkgün zarfı 6 Şubat 2026 tarihinde tedavüle sunuldu.

PTT AŞ, 'El-Cezerî' konulu 45 TL (60 x 85 mm boyutunda) bedelli anma pulu ile söz konusu pula ait 90 TL bedelli ilkgün zarfını abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde ve PTT AŞ'ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde satışa sunulduğunu belirttirken, söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile birlikte aynı tarihte PTT 9. Bölge Müdürlüğü Cizre PTT Müdürlüğü adresinde 'EL-CEZERÎ 06.02.2026 CİZRE' ibareli ilkgün damgası kullandırılmaya başlandı.