Keşan Belediyesi Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi'ndeki işyerlerine uygulandığı iddia edilen yüzde 300'lük aidat artışı, Belediye Meclisi toplantısında gündeme geldi. Belediye Başkanvekili Rasim Ergene artış için 'zam değil, güncelleme' dedi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Belediye Meclisi'nin dün gerçekleştirilen olağan toplantısının sonunda söz alan AK Parti Keşan Belediye Meclisi Üyesi Yakup Balcı, Keşan Belediyesi Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi'ndeki işyerlerine yönelik aidat artışı iddialarını gündeme taşıdı.

Yerel basında çıkan haberleri hatırlatan Balcı, pazaryeri site yönetiminin aldığı karar doğrultusunda aidatlara yaklaşık yüzde 300 oranında zam yapıldığı yönündeki iddiaların doğru olup olmadığını Keşan Belediye Başkanvekili Rasim Ergene'ye sordu.,

'BASINA YANSIYAN YÜZDE 300 ZAM İDDİASI DOĞRU MU?'

Balcı, mecliste yaptığı konuşmada, 'Basına da yansıdı. Site yönetimiyle ilgili bir toplantı yapılmış. Doğal olarak bu sitenin giderleri var. Haberlerde site aidatlarına yüzde 300 zam yapıldığı belirtiliyor. Bununla ilgili bilgi verir misiniz?' ifadelerini kullandı.

Soru üzerine açıklama yapan Keşan Belediye Başkanvekili Rasim Ergene, söz konusu kararın site yönetiminin kendi genel kurulunda alındığını belirtti. Aidat artışının zam olarak değerlendirilmemesi gerektiğini savunan Ergene, şu açıklamalarda bulundu:

'Yüzde 300 gibi gözüken ama herkese metrekare bazlı yapılan bir artış söz konusu. Bu, site yönetiminin kendi genel kurulunda aldığı bir karar. Maliyetler malum yükseldi. Buna zam değil, güncelleme demek daha doğru olur. Aidatların içinde ısınma, elektrik, asansör, temizlik gibi giderler yer alıyor. Şu anda büro sahiplerinin ödediği aidatlar 400-500 TL civarında ve tüm bu hizmetleri kapsıyor. Doğalgaz ısınma maliyetlerimiz çok yüksek.'

Artış oranının ilk bakışta yüksek göründüğünü kabul eden Ergene, bunun artan maliyetlerin bir sonucu olduğunu vurguladı.

'ADI NE OLURSA OLSUN, ARTIŞ YAPILDIĞI ORTADA'

Açıklamanın ardından yeniden söz alan Yakup Balcı ise, artışın 'zam' ya da 'güncelleme' olarak adlandırılmasının sonucu değiştirmediğini belirterek, aidatlara bu oranda bir artış yapıldığının doğru olduğunu anladığını ifade etti. Ergene de bu değerlendirmeye, 'Evet, doğrudur' yanıtını vererek konuyu doğruladı.