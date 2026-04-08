Özgür Özel'den sert ara seçim çıkışı! Ya yapılacak ya korkaklar tarihe yazılacak

Balıkesir Ticaret Bakanlığımızca yürütülen piyasa gözetim ve denetim çalışmaları kapsamında; Balıkesir İl Müdürlüğümüzce 06-07 Nisan 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen denetimlerde; marketlerin meyve ve sebze reyonlarında satışa sunulan ürünlere ilişkin fiyat hareketleri Hal:

Bakanlık yetkilileri, fırsatçılık ve haksız fiyat artışlarına karşı mücadelenin ülke genelinde kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Künye bilgisi bulunmayan işletmeler uyarılarak takibe alınırken, ilgili firmalar hakkında idari süreçler başlatıldı.

Denetimler yalnızca bu ürünle sınırlı kalmadı. İki gün süren kontrollerde toplam 8 markette 28 farklı ürün mercek altına alındı.

Yapılan incelemelerde, Altıeylül ilçesinde faaliyet gösteren bir zincir markette satılan kokteyl domatesin 148,48 TL'den temin edilmesine rağmen 258,00 TL'den tüketiciye sunulduğu belirlendi. Söz konusu ürün için haksız fiyat artışı şüphesi oluşurken, firmadan savunma istendi.

6-7 Nisan 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen denetimlerde, marketlerin meyve ve sebze reyonlarındaki fiyat hareketleri Hal Kayıt Sistemi üzerinden detaylı şekilde incelendi.

BALIKESİR (İGFA) - Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen piyasa gözetim ve denetim çalışmaları kapsamında, Balıkesir'de dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.

Ticaret Bakanlığı denetimlerinde, Balıkesir'de bir zincir marketin kokteyl domatesi alış fiyatının çok üzerinde sattığı tespit edildi. Firma hakkında savunma süreci başlatıldı.

