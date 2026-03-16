İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Yahya Kaptan Mahallesi'nde vatandaşların yoğun katılım gösterdiği geleneksel halk iftarında mahalle sakinleriyle bir araya geldi

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini ve paylaşma duygusunu yaşattığı halk iftarlarına Yahya Kaptan Mahallesi'nde devam etti. Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği iftar programına Fatma Başkan'ın yanı sıra; DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, CHP Kocaeli İl Başkanı Erdem Arcan, CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan ve Yahya Kaptan Mahalle Muhtarı Nermin Şenses katıldı.

İftar sonrası konuşan Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 'Aynı sofrada buluşmak bu sene de nasip oldu. Muhtarıma, öncülük ettiği için teşekkür ediyorum. Ekip arkadaşlarımız Ramazan ayında yoğun mesai harcıyorlar. Her mahallede bu sofraları kurmaya çalışıyoruz. Sizleri gördüğümüzde mutlu oluyoruz. Büyüttüğümüz aşevi sayesinden aynı anda 5 noktada iftar sofrası kurabiliyoruz. Hepinize hayırlı iftarlar, hayırlı bayramlar diliyorum. En çok ihtiyacımız olan şey adalet. İnşallah daha adil bir Türkiye'nin olduğu bir bayram geçiririz' dedi.



CHP Kocaeli İl Başkanı Erdem Arcan, 'Komşularımızla aynı sofralarda aynı dualara amin demek bizim için ayrı bir onur ve değer. Bizleri aynı sofrada buluşturan çok değerli İzmit Belediyesi Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet'e teşekkür editörüm. Ramazan'ın bereketi ve bolluğu hayatımıza huzur katsın. Bu mübarek ay birlik, beraberlik, kardeşlik ve adalet getiren bir ay olsun. Zalimin zulmünün değil, hakkın ve adaletin kazandığı bir bayram olmasını diliyorum' şeklinde konuştu.

MUHTAR ŞENSEN'TEN TEŞEKKÜR

Muhtar Nermin Şenses ise, 'Geleneksel iftarımızda bir kere daha bir aradayız. İzmit Belediyesi Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Nice iftarlarda buluşmak üzere şimdiden Ramazan Bayramı'nızı kutluyorum' dedi.