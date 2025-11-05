Balıkesir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Balıkesir Kent Konseyi tarafından düzenlenen 'Cumhuriyet Türkçe Demektir' adlı Cumhuriyet Söyleşisi ile 'Şiir ve Şarkılarla Halil Soyuer' anma gecesi şehrin kültür sanat hayatına katkı sundu.

BALIKESİR (İGFA) - Şehrin kültür ve sanat hayatına katkı sunan etkinliklerle vatandaşları buluşturan Balıkesir Kent Konseyi, bir günde iki özel etkinlikle vatandaşları buluşturdu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Balıkesir Kent Konseyi tarafından ve Balıkesir Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin katkılarıyla Cumhuriyet Söyleşileri serisinin sekizinci programı 'Cumhuriyet Türkçe Demektir' adlı panel, Salih Tozan Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirdi.

Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden'in de katıldığı söyleşide yazar Feyza Hepçilingirler, Cumhuriyet'in Türk diline kazandırdığı özgürlük, eşitlik ve kimlik bilinci üzerine önemli değerlendirmelerde bulundu. Türkçenin Cumhuriyet ile birlikte yeniden halkın dili haline geldiğini vurgulayan Hepçilingirler, dilin ulusal kimliğin temel taşı olduğuna dikkat çekti.

ŞİİRLER VE ŞARKILARLA UNUTULMAZ AKŞAM

Balıkesir Kent Konseyi'nin aynı akşam ikinci etkinliği olan 'Şiir ve Şarkılarla Halil Soyuer' programı da Salih Tozan Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Balıkesir Yazarlar ve Şairler Derneği'nin (BAYŞAD) ve Kardelen Kültür Sanat Derneği'nin katkılarıyla; Türk edebiyatının usta isimlerinden Havranlı Yazar ve Şair Halil Soyuer'in eserlerinin hayat bulduğu bu özel gecede, şiirler ve şarkılar eşliğinde unutulmaz anlar yaşandı.

İki etkinliğe de vatandaşların ilgisinin yüksek olduğunu söyleyen Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden, 'Şehrimizde aynı gün iki özel etkinliğe ev sahipliği yaptık. 'Cumhuriyet Türkçe Demektir' söyleşisi ve 'Şiir ve Şarkılarla Halil Soyuer' anma gecesi programlarımızı hayata geçirdik. Katılım bizi mutlu etti. Kentimizin kültürel değerlerine sahip çıkıyor, kültür sanat etkinliklerimizle vatandaşlarımızı buluşturuyoruz.' ifadelerini kullandı.