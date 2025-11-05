Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı himayesinde yürütülen 'Kahramanların İzinde Anadolu' projesi kapsamında Erzurum'dan 36 şehit yakını aile, dualar eşliğinde Çanakkale'ye uğurlandı.

Gamze İSPİRLİ / ERZURUM (İGFA) - Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 'Kahramanların İzinde Anadolu' projesi kapsamında 36 şehit yakını aile, Çanakkale ziyaretine uğurlandı. Nenehatun Çocuk Evleri Sitesi bahçesinde düzenlenen törende Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar okunurken, aileler duygu dolu anlar yaşadı.

Proje ile katılımcıların vatan sevgisi, fedakârlık ve kahramanlık bilincini, tarihimizdeki destansı örneklerle yerinde hissetmeleri hedeflendi.

Ziyaret boyunca ailelerin Çanakkale Şehitliği, 57. Alay Şehitliği, Conkbayırı, Kilitbahir ve Şehitler Abidesi gibi önemli tarihi mekânları ziyaret edeceği, manevi sohbetler ve anma törenleri ile milli bilinçleri pekiştirileceği öğrenildi.

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut törende yaptığı konuşmada şehit ailelerine hitap ederek, 'Vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizin emanetleri olan 36 kıymetli ailemizi tarihimizin en anlamlı topraklarına uğurlamanın onurunu yaşıyoruz. Çanakkale, sadece bir coğrafya değil; inancın, fedakârlığın ve vatan sevgisinin sembolüdür. Bu yolculuğun gönüllerdeki vatan sevgisini daha da derinleştireceğine inanıyorum' dedi. Aykut, konuşmasının sonunda projeye destek veren kurumlara teşekkür ederek, şehit ailelerine huzurlu ve anlamlı bir ziyaret diledi. Törende ayrıca şehit aileleri anı defterini imzaladı, destek veren firmalara ise plaket takdim edildi.

Daha sonra şehit aileleri, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü ve kurum personeli tarafından dualar ve alkışlarla Çanakkale'ye uğurlandı.

Kafilenin 10 Kasım Pazar günü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat yıl dönümünde programlarını tamamlayarak Erzurum'a dönmesi bekleniyor.