Malatya Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanında yol çalışmalarına devam ediyor. Ulaşım altyapısını güçlendirmek adına yürüttüğü yol çalışmaları kapsamında Orduzu Mahallesi Hanbeyoğlu Caddesi'ndeki yol ve kaldırım çalışmalarını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara konforlu ulaşım imkânı sağlıyor.

MALATYA (İGFA) - Battalgazi İlçesi Orduzu Mahallesi Hanbeyoğlu Caddesi'nde altyapı ve üstyapı çalışmaları gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, modern bir yol ağını daha faaliyete geçirdi. Bin 500 metre uzunluğunda 2 gidiş 2 geliş olmak üzere düzenlenen yolda, yayaların da rahat edebileceği 3 metre genişliğinde 5 bin 500 metrekare kaldırım inşa edildi.

Bölgede yürütülen çalışmalar çerçevesinde altyapı ve üstyapı çalışmalarının yanı sıra sanat yapıları da tamamlanarak, caddeyi modern bir çehreye kavuşturan Büyükşehir Belediyesi, özellikle cadde üzerinde bulunan düğün salonlarının trafik yükünü azalttı.

Çalışmalardan dolayı memnuniyetini dile getiren Orduzu Mahallesi Muhtarı Abuzer Ekin,'Orduzu Mahallemizde bulunan Hanbeyoğlu Caddesi'nde altyapı çalışmaları tamamlandıktan sonra üstyapı çalışmaları da tamamlandı. Bu çalışmalarda emeği geçen başta Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'e ve ekibine mahallem ve şahsım adına çok teşekkür ederim' kelimelerine yer verdi.

Düğün Salonu İşletmeciliği yapan EsnafHacı Ramazan Oğuzbey ise Büyükşehir Belediyesinin Hanbeyoğlu Caddesi'nde yapmış olduğu çalışmalara teşekkür ederek, 'Altyapı ve üstyapı çalışmaları yapılmadan önce birçok zorlukla karşı karşıya kalıyorduk. Su giderleri işlevini göremediğinden en ufak bir yağmur yağdığında su birikintileri oluyordu. Yani sıkıntı hat safhadaydı. Büyükşehir Belediyemiz gerekli çalışmaları yaparak sorunumuzu çözdü. Yolumuzun eski halinden eser kalmadı. Şimdi çok daha güzel bir yola kavuştuk. Sami Er Başkanıma ve çalışma arkadaşlarına çok teşekkür ediyoruz. Allah hepsinden razı olsun' dedi.