İzmir Büyükşehir Belediyesi, kültür ve sanat yaşamına iki yeni orkestrayı kazandırıyor. İzBB Smyrna Ensemble Orkestrası 13 Haziran'da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde, İzBB Türk Müzikleri Orkestrası ise 16 Haziran'da Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda vereceği lansman konserleriyle sanatseverlerle buluşacak.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin kültür ve sanat yaşamına değer katacak iki yeni müzik topluluğunu İzmirlilerle buluşturuyor. Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Etkinlik ve Organizasyon Şube Müdürlüğü bünyesinde yapılandırılan İzBB Smyrna Ensemble Orkestrası ve İzBB Türk Müzikleri Orkestrası, ücretsiz yapılacak lansman konserleriyle sanatseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

İki yeni orkestra, İzmir'in sanat üretimini güçlendirmeyi, farklı müzik disiplinlerini daha geniş kitlelerle buluşturmayı ve kentin kültürel çeşitliliğine katkı sunmayı hedefliyor.

Klasik müzikten çok sesli yorumlara uzanan repertuvarıyla dikkat çeken İzBB Smyrna Ensemble Orkestrası, 'Raks-ı Politen' başlıklı lansman konseriyle sahne alacak. Art direktörlüğünü ve tenor yorumlarını İnanç Menekşe'nin üstlendiği konserin maestro ve aranjörlüğünü Özgür Günay, düzenlemelerini ise Gözde Üsfekes gerçekleştiriyor. Özlem Menokan, Gülce Alatay, Enes Kunduracı ve İnanç Menekşe'nin solist olarak yer alacağı konser, 13 Haziran'da saat 20.30'da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Büyük Salon'da sanatseverlerle buluşacak.

'EDİRNE'DEN KARS'A ANADOLU EZGİLERİ'

Anadolu'nun zengin müzik mirasını çok sesli yorumlarla sahneye taşıyacak İzBB Türk Müzikleri Orkestrası ise 'Edirne'den Kars'a Anadolu Ezgileri' konseriyle ilk kez dinleyici karşısına çıkacak. Sanat yönetmenliğini İnanç Menekşe'nin üstlendiği orkestrada düzenlemeleri Deniz Berkay Aksüt ve Cemal Yüktaşıyan yaparken, solist kadrosunda Gülce Alatay, İrem Gülem ve Burak Maral yer alıyor. Lansman konseri 16 Haziran'da saat 21.00'de Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda gerçekleştirilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yeni orkestralarla birlikte kentin kültür sanat altyapısını güçlendirmeyi, farklı müzik türlerini daha fazla yurttaşla buluşturmayı ve sanatın erişilebilirliğini artırmayı hedefliyor. Kentin kültür sanat yaşamına yeni bir soluk kazandıracak orkestralar, yıl boyunca gerçekleştirecekleri etkinliklerle İzmirlilerle buluşmayı sürdürecek.