BALIKESİR (İGFA) - Spor kültürünü mahallelerde canlandırmak için gelen talepler doğrultusunda merkez ve kırsal mahallelere yeni halı sahalar kazandıran Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kullanılamaz hale gelen ve yıpranan halı sahaları da baştan sona yeniliyor.

'Gençlerin hayali benim hedefimdir' sözüyle gençlerin her talebinin takipçisi olan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın liderliğinde her mahallede sportif aktivitelere erişim de her geçen gün artırılıyor. Balıkesir, 20 ilçesiyle daha yaşanılabilir ve sosyal bir hale getiriliyor.

MODERN VE KONFORLU SPOR ALANLARI OLUŞTURULDU

Bu kapsamda Altıeylül'ün Aslıhan, Ortamandıra mahalleleri ile İvrindi'nin Soğanbükü mahallesinde 648 metrekarelik yeni sentetik çim sahalarının yapımına başlanırken Balya'nın Kocacami ve Gönen'in Sarıköy mahallelerinde 800 metrekarelik mevcut sahalar tamamen yenilendi.

Zemin değişiminden boya ve ağ montajına kadar titizlikle yürütülen çalışmalarla kırsal mahalleler modern ve güvenli spor alanlarına kavuşturuldu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne ulaştırdıkları taleplerine anında dönüş aldıklarını söyleyen vatandaşlar, kısa sürede tamamlanan çalışmalarla yeni halı sahalarına kavuştukları için mutlu olduklarını ifade ettiler.

'KULLANILAMAZ HALDEKİ SAHAMIZ YEPYENİ OLDU'

Mevcut sahanın yıllar önce yapıldığını ve zamanla deforme olduğunu belirten Gönen'in Sarıköy Mahallesi Muhtarı Mustafa Baltacıoğlu, 'Sahamız çok eski olduğu için deforme olmuştu ve kullanılamaz haldeydi. Sağ olsunlar şu anda çok güzel bir sahaya kavuştuk, yenilendi. Mahallemize, gençlerimize, herkese hayırlı olsun.' diyerek Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve emeği geçenlere teşekkür etti. Daha önce yıpranan ve kullanılamaz hale gelen halı sahanın Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamen yenilendiğini söyleyen Niro Tekeoğlu, 'Halı sahamız çok hor kullanıldı, yıprandı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmasıyla çok güzel, muhteşem bir hale geldi. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Akın'ın yapmış olduğu hizmetten dolayı çok teşekkür ederiz.' şeklinde konuştu.