Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, Türkiye'nin ilk ve tek Yeşil Bayrak ödülüne layık görülen Atatürk Kültür Parkı'nda görev yapan Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri personeliyle bir araya gelerek, verdikleri emek için teşekkür etti.

ANTALYA (İGFA) - Antalya'nın en büyük kültür parklarından biri olan Atatürk Kültür Parkı; biyoçeşitlilik, sürdürülebilirlik, çevreye duyarlılık ve kullanıcı memnuniyeti gibi 27 farklı kriterde titiz denetimlerden geçerek uluslararası düzeyde tescilli prestijli bir ödüle sahip oldu.

Türkiye'nin ilk ve tek Yeşil Bayrak ödülüne layık görülen park, doğal yapısıyla Antalyalıların buluşma noktası olmayı sürdürüyor. Başkan Vekili Büşra Özdemir de Atatürk Kültür Parkı'nda görev yapan Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanlarıyla bir araya geldi.

GÖRÜNMEZ KAHRAMANLARA TEŞEKKÜR ETTİ

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Özdemir, çalışanlarla birlikte çay içerek, sohbet etti. Başkan Vekili Büşra Özdemir, 'Yeşil Bayrak yolunda büyük bir özveriyle çalışan, parkımızın her köşesine emek veren tüm görünmez kahramanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Halkımıza en kaliteli ve en çevreci alanları sunmak için aynı azimle çalışmaya devam edeceğiz. Sizler bu şehrin arı gibi çalışanlarısınız. Görünmeyen emeksiniz, gerçekten bu şehrin kahramanlarısınız' dedi. Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri ekipleri, Başkan Vekili Özdemir'in ziyaretinden büyük bir memnuniyet duyduklarını belirterek, desteklerinden dolayı teşekkür etti.