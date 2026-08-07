Bursa İnegöl Belediyesi, Alibeyköy'de bulunan Şekibe İnsel Doğal Yaşam Çiftliğinde Türkiye Binicilik Federasyonu standartlarına uygun açık ve kapalı manej alanları yapımı için çalışmalara başladı.

BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl Belediyesi, Alibeyköy Mahallesinde bulunan ve İnegöl Atlı Spor Kulübü tarafından işletimi sürdürülen Şekibe İnsel Doğal Yaşam Çiftliğini atlı binicilik merkezine dönüştürecek çalışmanın startını verdi.

Mevcut durumunda; kafe-restoran hizmeti, binicilik eğitimi, atlı doğa turları, manej turları ve at pansiyon hizmeti sunulan merkezin Türkiye Binicilik Federasyonu standartlarına uygun bir tesis ve atlı binicilik merkezine dönüşmesi adına federasyon standartlarına uygun 2 adet yeni manej yapılması için çalışma başlatıldı.

AÇIK VE KAPALI MANEJ ALANLARI YAPILACAK

İnegöl Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün başlattığı çalışma kapsamında; yaklaşık 1400 m2 kapalı inşaat alanına sahip, 25×50 metre ölçülerinde ulusal standartlara uygun kapalı manej inşa edilecek.

Ayrıca 2400 m2 alana sahip 40×60 metre ölçülerinde açık manej alanı oluşturulacak. Kapalı ve açık manej zeminlerinde, at sağlığı ve güvenliği için silis kum + prosol katkılı özel manej zemin sistemi uygulanacak.

Toplam 75 m2 büyüklüğünde 1 adet eyer odası ile 4 adet atın barınmasına uygun at barınağı yapılacak. Atların bakım ve hijyen ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik 35 m2 büyüklüğünde at yıkama alanı imal edilecek.

BİNİCİLİK FAALİYETLERİ FEDERASYON STANDARTLARINDA YAPILABİLECEK

Bu çalışmalarla beraber Şekibe İnsel Doğal Yaşam Çiftliği içerisinde binicilik faaliyetlerinin modern standartlarda yürütülmesi sağlanacak. Yapılacak uygulamalarla binicilik eğitimleri, antrenman faaliyetleri ve at bakım hizmetlerinin dört mevsim kesintisiz, güvenli ve uygun fiziki koşullarda yürütülmesi hedefleniyor. Ayrıca alanın yeterli altyapıya ulaşmasıyla burada çeşitli yarışma ve etkinlikler de düzenlenebilecek.

SPOR BRANŞLARININ ÇEŞİTLENMESİNİ İSTİYORUZ

Belediye Başkanı Alper Taban, Şekibe İnsel Doğal Yaşam Çiftliğinde yapılacak çalışmalara ilişkin yerinde incelemelerde bulundu. İnegöl Atlı Spor Kulübü Başkanı Ahmet Sert'in de katıldığı inceleme sırasında açıklamalarda bulunan Başkan Taban, 'Alibeyköy'de Şekibe İnsel Doğal Yaşam Merkezimizde İnegöl Atlı Spor Kulübü ile bir çalışma başlatmıştık. Bu çalışma çerçevesinde, şehrimizde spor branşlarının çeşitlenmesini istiyoruz. Geçtiğimiz günlerde kort tenisinden, yüzmeden bahsetmiştik. Farklı farklı branşların yaygınlaşmasını istiyoruz. Bu merkezimizde de yapılacak çalışmalarla inşallah atlı binicilikte İnegöl'de ulusal ve uluslararası anlamda profesyonelce bu spor dalının yapılabilmesine imkan sağlanacak. İnegöl Atlı Spor Kulübümüzle birlikte burada atlı binicilik branşının yaygınlaştırılması, bu branşın İnegöl'ü tanıtması anlamında ve vatandaşlarımızın da bu alandan faydalanması adına katkı sağlamış olacak. Ben çalışmanın çok değerli olduğunu düşünüyorum. Bu spora ilgi duyan ve yapmak isteyen vatandaşlarımızın da burayı gelip görmesini arzu ediyorum. İnegöl olarak biz sporda da sanatta da kültürde de eğitimde de ticari hayatta da ve pek çok konu başlığında çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Herkesin bir spor branşıyla, sanatla kültürle ilgili uğraşı olmalı. Bu inşallah İnegöl'ün gelişmişlik noktasında da çok daha iyi bir lige taşıyacak' dedi.