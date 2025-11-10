Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından öğrencilerin üniversiteye hazırlık süreçlerine destek olmak amacıyla hazırlanan 'MEBİ YKS Tarama Testleri' yayımlandı.

ANKARA (İGFA) - 'MEBİ' Bireysel Öğrenme Platformu içinde daha önce dijital ortamda öğrencilerin kullanımına açılan ve büyük ilgi gören yayınlardan sonra tarama testi kitapları da öğrencilerin çalışma masalarına taşınıyor.

Alanında uzman öğretmenler tarafından titizlikle hazırlanan yeni kitap serisiyle öğrencilerin bilgi ve becerilerinin üst düzeye taşınması, konu eksiklerini net bir şekilde saptamalarının sağlanması ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlıkta öğrencilere yardımcı olunması amaçlanıyor.

DÜZENLİ KONU TEKRARI VE ÖLÇME FIRSATI SUNUYOR

Tarama testi kitapları, öğrencilerin sınava hazırlık sürecinde ihtiyaç duyduğu düzenli konu tekrarı ve ölçme fırsatını en etkili şekilde sunuyor.

Öğrencilerin konu eksiklerini doğru şekilde belirlemesini sağlamak, zaman yönetimi becerilerini ve test çözme stratejilerini geliştirmek temel amaçlarıyla hazırlanan kitap setiyle ayrıca öğretmenlere, öğrencilerin ilerleme düzeylerini izleyebilecekleri ve 'hedef temelli destek eğitimi'nde kullanabilecekleri güvenilir bir kaynak sunuluyor.

Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce MEBİ YKS Tarama Testleri kitap seti, TYT, AYT ve YDT'yi kapsayacak şekilde oluşturuldu.

Platformda yer alan toplam 361 test ve 6 bin 831 özgün soru, öğrencilere zengin bir pratik yapma imkânı sunuyor. Kitap setinde TYT için 143 testte 2 bin 644, AYT için 176 testte 3 bin 173 ve YDT için 42 testte bin 14 soru bulunuyor.