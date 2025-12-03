Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde özel gereksinimli personellerle buluştu. 'Engelliler Günü, bir güne sığdırılacak bir gün değil!' diyen Akın, 'Engelleri kaldırıp her hemşehrime eşit bir yaşam hakkı sunmak boynumun borcudur.' dedi.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan özel gereksinimli personellerle bir araya geldi.

Balıkesir Kent Konseyinin ev sahipliğinde düzenlenen anlamlı buluşmaya Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın yanı sıra Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aytekin Durmaz, daire başkanları ve davetliler katıldı.

'SÖZ VERDİM, SÖZÜMÜN ARKASINDAYIM'

Büyükşehir Belediyesi çatısı altında çalışan her bir personelin 'Balıkesir Takımı'nın bir ferdi olduğunu söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, siyasi hayatı boyunca özel gereksinimli bireylerin her daim sesi olmaya çalıştığını söyledi.

Akın, her bireyin bir engelli adayı olduğunu belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü: 'Engelliler Günü, bir güne sığdırılacak bir gün değil! Göreve geldiğimizde Balıkesir'i, özel gereksinimli bireylerin rahat bir şekilde yaşayabileceği bir şehre dönüştüreceğimizi vaat ettik. Ben, bu sözümün arkasında duruyorum. Kaldırımların üzerinde bulunan ve işlevini yitiren sarı takip çizgilerini yeniledik. Özel gereksinimli bireylerin aileleri ile güzel vakit geçirebilmesi için Değirmen Boğazı Tabiat Parkı içinde 'Engelsiz Piknik Alanı'nı hizmete açtık. Balya ilçemizin Kadıköy Parkı'nı da özel gereksinimli bireylerin kullanımına uygun olarak tasarladık. Bunların sayıları daha da artacak.' diye konuştu.

'ASLA YALNIZ DEĞİLSİNİZ'

Spor alanında da Balıkesir Büyükşehir Belediyespor tekerlekli sandalye basketbol takımının önemli başarılara imza attığına değinen Akın, hayatın her alanında engelleri kaldırmak için birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti. Sındırgı'da yaşayan engelli depremzede vatandaşları da asla yalnız bırakmadıklarını aktaran Akın, 'Ücretsiz olarak engelli nakil hizmeti veriyoruz. Seçimde bunun vaadini vermiştim. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak işitme ve konuşma engelli bireylerin belediye hizmetlerine kolay ve hızlı ulaşımı için işaret dili tercümanı destekli görüntülü çağrı merkezini hayata geçirdik. Engelsiz Mola Evine ücretsiz olarak ulaşım hizmetini sağlıyoruz. Dar gelirli vatandaşlarımızın Yakın Kartlarına tekerlekli sandalye için ürün yüklemesi yapıyoruz.' şeklinde konuştu.

'ONUR VE GURUR DUYUYORUM'

'Sizler, bu belediyenin vicdanında bu şehre verilen emekte çok özel bir yerdesiniz' diyen Akın, 'Engelleri aşmanın, zorlukları birlikte göğüslemenin en güzel örneğisiniz. Sizler de dahil Balıkesir'imiz de yaşayan tüm özel gereksinimli hemşehrilerimize karşı sorumluyuz. Engelleri kaldırıp her hemşehrime eşit bir yaşam hakkı sunmak boynumun borcudur. İşte bu kapsamda Balıkesir'imizde engelleri aşmak için sizlerle omuz omuza çalışıyoruz. Her birinizle çalışmaktan büyük bir gurur ve mutluluk duyuyorum.' dedi.