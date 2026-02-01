Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde etkili olan yağışların taşkın riskini artırmasıyla birlikte planlı devam eden dere yatağı temizlik çalışmalarını hızlandırdı.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir genelinde sürdürülebilir, güvenli ve sağlıklı bir çevre oluşturmak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, derelerde biriken atık malzemelerin yanı sıra görüntü kirliliğine, sağlık sorunlarına ve kötü kokuya neden olan unsurlara da anında müdahale ediyor.

Ayvalık ilçesindeki Tuzla Dere Yatağı'nda gerçekleştirilen temizlik çalışmaları sayesinde suyun akışını engelleyen birikintiler ortadan kaldırılarak hem çevre güvenliği sağlandı hem de vatandaşların yaşam kalitesi artırıldı.

FIRTINA VE YAĞIŞTA KUMLA KAPANAN MENFEZLER KISA SÜREDE AÇILDI

Ayvalık'ta İzmir-Çanakkale yolu Tuzla Mevkii'nde bulunan dere yatağında özellikle yoğun yağış ve fırtınanın etkisiyle deniz dalgalarının kum ile kapattığı menfezleri açan BASKİ ekipleri, yoğun bir çalışmayla dere yatağını kısa sürede temizledi.

Dere yataklarının ekosistemini korumayı da hedefleyen başarılı çalışmalarla, suyun doğal döngüsü desteklenirken çevre sağlığına da önemli bir katkı sunuldu. İl genelindeki dere yataklarının temizliğini planlı ve programlı bir şekilde sürdüren BASKİ ekipleri, olası taşkın risklerini de en aza indiriyor.

Halkın sağlıklı ve güvenli yaşam koşullarına sahip olması için 7/24 sahada mücadele veren ekipler, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın talimatıyla şehrin her noktasında etkili bir çalışma yürütüyor.