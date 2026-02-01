ORDU (İGFA) - Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler'in '3 ay değil 12 ay Ordu' vizyonuyla şehirde dört mevsim canlılık yaşanmaya devam ediyor. Bu kapsamda yaylaları kış aylarında da turizmin gözde mekanlarından bir tanesi yapmayı hedefleyen Ordu Büyükşehir Belediyesi, kar festivallerine 1700 rakımlı Akkuş Argan Yaylası ile devam etti.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Akkuş Belediyesi iş birliğinde yoğun katılımla gerçekleştirilen festival renkli görüntülere sahne oldu.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Büyükelçi Yavuz Selim Kıran, Ak Parti Ordu Milletvekilleri Mustafa Hamarat ile İbrahim Ufuk Kaynak, ilçe belediye başkanları da festivale katılarak vatandaşların eğlencelerine ortak oldu.

Programda konuşan Başkan Güler, 'Büyük Ordu ailesi hepiniz hoş geldiniz. Biz büyük bir aileyiz. Dünyanın en güzel yerlerinden birinde bulunuyoruz. Başka yerde 2 cm kar yağdığında hayat duruyor biz ise 2 metre karda festival yapıyoruz, eğleniyoruz. Bu da bizim farkımız. Daha güzel günlere birlikte gidelim. Allah ağzımızın tadını bozmasın' dedi.

BAŞKAN GÜLER EĞLENCEYE ORTAK OLDU

Mesudiye Keyfalan ve Çambaşı Yaylaları ardından festivalin bu seferki adresi Akkuş Argan Yaylası oldu. 1700 rakımlı yaylada yoğun katılımla gerçekleştirilen festival renkli görüntülere sahne oldu.

Festivalde Başkan Güler'e ilgi yoğun oldu. Fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlara kayıtsız kalmayan Başkan Güler, kızakla da kaydı. Düzenlenen halat çekme yarışmasında ise hakemlik görevini üstlenen Başkan Güler, kendi eliyle doldurduğu sıcak çorbaları vatandaşlara ikram etti.

VATANDAŞLARDAN TEŞEKKÜR

İl dışından da memleketine gelen yüzlerce vatandaş memleket özlemini giderdi, düzenlenen etkinliklerde eğlenerek dolu dolu bir gün geçirdi. Her yıl festivalin devamlılığını dileyen vatandaşlar, kış festivalleriyle Ordu'yu renklendiren Başkan Güler'e teşekkür etti.