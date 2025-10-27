Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, başta Balıkesir merkez olmak üzere çevre iller olan Manisa, İzmir, Bursa ve Kütahya'da da hissedildi. Kısa süreli paniğe yol açan sarsıntının ardından bölgede artçı depremler kaydedildi.

BURSA (İGFA) - AFAD verilerine göre, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan deprem saat 22.48'de kaydedildi.

6,1 büyüklüğündeki depremle yerden 5,9 kilometrede yaşandı.

Yetkililer, şu ana kadar can veya mal kaybına ilişkin net bir açıklama yapmadı.

https://twitter.com/DepremDairesi/status/1982899072663978021

AFAD ve yerel ekipler bölgede tarama çalışmalarını sürdürüyor.

Vatandaşlar, olası artçı sarsıntılara karşı dikkatli olmaları ve hasarlı binalara girmemeleri konusunda uyarıldı.