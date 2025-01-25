Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı BASKİ ekipleri, Erdek ilçesi Ormanlı Mahallesi’nde 6 yıldır vatandaşları mağdur eden taşkın sorununa 150 metrelik yağmur suyu hattı çalışmasıyla 5 günde kalıcı çözüm sundu.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, sağanak yağışların yol açtığı sel ve taşkınlara karşı şehrin altyapısını güçlendirmek için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı BASKİ ekipleri, bu kapsamda Erdek ilçesine bağlı Ormanlı Mahallesi’nin 6 yıldır çözüm bekleyen taşkın sorununa, gerçekleştirdiği yağmur suyu hattı çalışmasıyla kalıcı olarak çözüm sundu. BASKİ ekiplerinin bölgedeki 150 metrelik yağmur suyu hattı çalışması toplam 5 günde tamamlandı.

MUHTAR TALEP ETTİ ANINDA ÇÖZÜLDÜ

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, sağanak yağışların yol açtığı sel ve taşkınlara karşı çözüm odaklı çalışmalarını şehrin her köşesinde aralıksız sürdürüyor. Erdek ilçesi Ormanlı Mahallesi Muhtarı Sezgin Birol’un yıllardır devam eden bir taşkın sorununu bildirmesi üzerine, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi BASKİ ekipleri hızla harekete geçerek çözüm için gerekli adımları attı. Uzun yıllardır çözüme kavuşturulamayan taşkın sorunu, 150 metre uzunluğundaki yağmur suyu hattı çalışmasıyla kalıcı olarak çözüme ulaştırıldı.