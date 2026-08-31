Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Çamlık Tech10 Tesislerinde düzenlediği E-Spor Turnuvaları yoğun ilgi gördü. Valorant ve EA Sports FC 26 oyunlarında gerçekleştirilen turnuvalarda dereceye giren sporcular ödüllerini aldı.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı E-Spor Turnuvaları, Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen 500'den fazla e-sporcuyu ağırladı.

Çamlık Tech10 Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyonu 800'ü aşkın izleyici takip etti. Katılımcılar Valorant ve EA Sports FC 26 turnuvalarında kıyasıya mücadele etti.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Turnuvanın Valorant 2v2 kategorisinde Yat Aşşa takımı birinci olarak bisiklet ödülünü kazandı. İkinciliği Mısırlı Kraks ve üçünlüğü de Cerrahpaşalılar takımı elde etti.

Dereceye giren takımlara hediyelik çanta ödülleri takdim edildi. EA Sports FC 26 kategorisinde Alihan Vidinlioğlu birinci olarak bisiklet ödülünün sahibi oldu.

Turnuvada Kuzey Parmaksızoğlu ikinci, Ahmet Çiftli ise üçüncü sırada yer aldı. Dereceye giren sporcular, hediyelik çantayla ödüllendirildi.