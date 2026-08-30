Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusuyla düzenlediği Başkanlık Futbol Kupası, 39 mahalleden yaklaşık 500 genç sporcunun katılımıyla tamamlandı. Finalde Adapazarı Orta Mahalle'yi mağlup eden Adapazarı Göktepe Mahallesi şampiyon oldu.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu sporla birleştirecek önemli bir organizasyona daha ev sahipliği yaptı.

Şehrin 16 ilçesindeki mahallelerin tamamını kapsayan Başkanlık Futbol Kupası Turnuvası, Ekrem Karaberberoğlu Altyapı Tesisleri'nde oynanan final ve üçüncülük karşılaşmalarının ardından tamamlandı. 39 mahalleden yaklaşık 500 genç sporcunun katıldığı turnuvada şampiyonluk ipini Adapazarı Göktepe Mahallesi göğüsledi.

FİNALDE GÖKTEPE ŞAMPİYON OLDU

12-15 yaş arasındaki genç sporcuların mücadele ettiği turnuvanın final karşılaşmasında Adapazarı Göktepe Mahallesi ile Adapazarı Orta Mahalle karşı karşıya geldi. Büyük heyecana sahne olan final mücadelesinde rakibini mağlup eden Göktepe Mahallesi, Başkanlık Futbol Kupası'nın şampiyonu oldu.

Turnuvanın finalinin ardından gençlere madalyaları ve şampiyonluk kupalarını Gençlik Hizmetler ve Spor Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar ve Büyükşehir Spor Kulübü Başkanı Enes Zengin takdim etti.