BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, belediye hizmetlerine herkesin kolaylıkla erişebilmesi için 'Balıkesir Yakınında' mobil uygulamasını hayata geçirdi.

'Balıkesir Yakınında' mobil uygulamasıyla tüm vatandaşlar, eğlenceden eğitime, ulaşımdan resmi hizmetlere kadar bilgi almak isteyen vatandaşlar cep telefonlarından işlemlerini rahatlıkla tek platform üzerinden yapabilecekler.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin erişilebilir mobil hizmeti olan 'Balıkesir Yakınında' uygulaması tüm iOS ve Android marketlerden İOS: https://apps.apple.com/ ve Android: https://play.google.com/ linklerinden ve görseldeki QR kod okutularak da yüklenebilecek.

TÜM BELEDİYE HİZMETLERİ TEK ÇATI ALTINDA

Uygulamayı yükleyen vatandaşlar Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetleri haberler sekmesinin altında ulaşabileceği gibi sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde OnOn Kafe, Kent Lokantası ve Yakın Kart ayrıca yeme içme alanında Fırıntaş, Yakın Mutfak konaklamada Onhann Otel gibi hizmetlerin detaylarına da uygulamadan erişilebilecekler.

Diğer hizmet alanlarında da BAÇEM, BALMEK, Yakın Çözüm, BAPKA, BTT ve şehir kameraları uygulamalarına da rahatlıkla ulaşabilecek.