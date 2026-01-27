Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Susurluk'un Reşadiye Mahallesi'ndeki yeni yerleşim bölgesinde 1.300 metrelik içme suyu şebeke hattı çalışması tamamlanarak güçlü bir altyapı oluşturuldu.

BALIKESİR (İGFA) - 'Güçlü altyapı, sağlıklı su' ilkesiyle altyapıda büyük bir dönüşüm başlatan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın liderliğinde Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü şehrin suyuna sahip çıkıyor.

Ekonomik ömrünü tamamlayan şebeke hatlarının hızla değişimlerini gerçekleştiren BASKİ ekipleri, yeni yerleşim bölgelerinde güçlü altyapılar oluşturuyor. Bu kapsamda Susurluk'un kırsal Reşadiye Mahallesi'nde 1.300 metre içme suyu şebeke hattını dört gün gibi kısa bir sürede tamamlayan BASKİ, bölge halkını sağlıklı ve kesintisiz suya kavuşturdu.

İÇME SUYU KALİTESİ ARTIRILIYOR

Balıkesir'in dört bir yanında planlı, hızlı ve kalıcı çözümler üretmek için gece gündüz sahada olan BASKİ ekipleri, vatandaşların yaşam kalitesini artıracak yatırımları tek tek hayata geçiriyor.

Ekipler, ihtiyaç tespiti yapılan bölgelerde çalışmalarını ivedilikle başlatarak sağlıklı içme suyuna erişimi güvence altına alıyor. Susurluk ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde gerekli altyapı planlamasını yapan BASKİ ekipleri, yeni yerleşim bölgesinde 1.300 metre içme suyu şebeke hattı çalışmasını tamamladı.