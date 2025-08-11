Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 şiddetindeki depremin ardından sabaha kadar 88 artçı deprem meydana geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sındırgı’da sokakta vatandaşlarla biraraya geldi.

BALIKESİR (İGFA) – Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde artçı deprem sayısı sabaha kadar 88’i buldu. Gece sabaha karşı 4 ve üzeri şiddetinde deprem sayısı ise 3’e yükseldi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sabah kadar vatandaşlarla birarada oldu. Bakan Yerlikaya, “Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen deprem sonrası AFAD, Jandarma, Emniyet, UMKE ve tüm ilgili kurumlarımız sahada görevinin başında. Devletimiz tüm imkânlarıyla vatandaşlarımızın yanında.

Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Hayatını kaybeden 81 yaşındaki kıymetli büyüğümüze Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.” dedi.