Balıkesir Edremit Belediyesi, kent genelinde vatandaşlara daha konforlu ulaşım sağlamak amacıyla başlattığı yol yapım ve onarım çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Çalışmalar, hem asfalt hem de bağlantılı çevre düzenlemeleri olmak üzere iki koldan sürüyor.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Edremit Belediyesi’ne bağlı ekipler, planlanan yol yapımı kapsamında Narlı Mahallesi'nde yoğun olarak çalışıyor. Bölgedeki ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla, özellikle İskele Caddesi ve bağlantılı sokaklarda asfaltlama ve yol düzenlemeleri devam ediyor. Çalışmaların kısa sürede tamamlanmasıyla birlikte Narlı Mahallesi daha konforlu yollara kavuşacak.

YENİ KÖPRÜ ÇEVRESİNDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Edremit’te Eminkuyu Caddesi ve Baraj Caddesi’ni birbirine bağlayan, Devlet Su İşleri (DSİ) 25. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen Edremit Çayı ıslah çalışmaları kapsamında inşa edilen yeni köprünün çevre düzenleme çalışmaları Edremit Belediyesi tarafından yapılıyor. Araç trafiğini rahatlatacak, Cennetayağı ve Cumhuriyet Mahallesi’ne geçişi sağlayacak olan köprünün çevresindeki çalışmalar titizlikle yürütülüyor.

Edremit Belediyesi, vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına çalışmaların kısa sürede tamamlanarak hizmete açılacağını bildirdi.