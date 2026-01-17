Türkiye'nin önemli zeytin ve zeytinyağı üretim merkezlerinden biri olan Balıkesir Edremit'te, 16-17 Ocak tarihlerinde düzenlenen Geleneksel Zeytin Hasat Sonu Meci Şenliği büyük bir coşkuyla başladı.

BALIKESİR (İGFA) - Geleneksel Zeytin Hasat Sonu Meci Şenliği, Edremit Ticaret Odası önünden Cumhuriyet Meydanı'na gerçekleştirilen kortej yürüyüşüyle start aldı. Korteje protokol üyeleri, zeytin üreticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşmalarını Balıkesir Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş ve Edremitliler Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Oya Ocaktan yaptı.

BAŞKAN ERTAŞ: 'ZEYTİN, EDREMİT'TE HAYATIN TA KENDİSİ'

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, açılış konuşmasında Meci geleneğinin Edremit'in kültürel kimliğinin ayrılmaz bir parçası olduğuna vurgu yaptı. Başkan Ertaş, zeytinin Edremit için sadece ekonomik bir değer değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi olduğunu belirterek 'Edremit; yalnızca zeytin yetiştiren bir coğrafya değil, zeytinle yaşayan, zeytinle üreten ve zeytini kültürünün merkezine koymuş köklü bir kenttir. Yüzyıllardır bu topraklarda sürdürülen MECİ geleneği, imece ruhunun, dayanışmanın ve paylaşmanın en güzel örneklerinden biridir. Bugün burada, bu kadim geleneği hep birlikte yaşatmanın mutluluğunu yaşıyoruz' dedi.

Zeytinin Edremit'te hayatın merkezinde yer aldığını ifade eden Başkan Ertaş, 'Zeytin, bizler için sadece sofralarımızda yer alan bir ürün değildir. Çocuklarımızın geleceği, evlerimizin bereketi, umutlarımızın teminatıdır. Hasat zamanına göre düğünlerimizi planlar, yapacağımız her harcamayı zeytinden elde edeceğimiz gelire göre hesaplarız. Kısacası zeytin, Edremit'te emeğin, alın terinin ve geleceğin adıdır' dedi.

Meci Şenliği'nin üretici emeğine verilen değerin güçlü bir göstergesi olduğunu vurgulayan Başkan Ertaş, Edremit Belediyesi olarak üreticiyi desteklemeye devam edeceklerini belirterek, 'Tarımı, gastronomiyi ve yerel üretimi güçlendiren her çalışmanın yanında olmaya kararlılıkla devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki toprağına sahip çıkan kentler, geleceğine de sahip çıkar' dedi.

Konuşmasının sonunda organizasyonda emeği geçen kurum ve paydaşlara teşekkür eden Başkan Ertaş, tüm vatandaşları iki gün sürecek etkinliklere katılmaya davet etti.

KAYMAKAM ODABAŞ: 'ZEYTİN, GELECEK NESİLLERE DEVRETMEMİZ GEREKEN BİR EMANETTİR'

Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş ise konuşmasında zeytinin tarihsel, kültürel ve ekonomik önemine dikkat çekti. Binlerce yıldır bu topraklarda kök salan zeytin ağacının kutsal bir emanet olduğunu vurgulayan Kaymakam Odabaş, 'Binlerce yıldır bu topraklara kök salmış, kadim uygarlıkların 'ölmez ağaç' olarak tanımladığı zeytinin gölgesinde bugün bir kez daha bir aradayız. Hasat sezonunu kazasız belasız tamamlamış olmanın huzurunu yaşıyoruz. Bu emek, bu alın teri her türlü takdiri hak ediyor' dedi.

Zeytinin Edremit için taşıdığı anlamın yalnızca ekonomik olmadığını belirten Kaymakam Odabaş, 'Zeytin; Edremit'te soframızın bereketi, evlatlarımızın rızkı, kültürümüzün en derin mirasıdır. Dallardan süzülen her bir damla yağ, ilçemizin ekonomisine katkı sunarken hanelerimize de umut taşımaktadır' dedi.

Gelecek kuşaklara karşı sorumluluk vurgusu yapan Odabaş, Meci geleneğinin bu açıdan büyük bir anlam taşıdığını ifade ederek 'Zeytin ağacı bizlere sadece geçmişten kalan bir miras değildir. O, çocuklarımızın rızkından ödünç aldığımız ve geleceğe eksiksiz devretmek zorunda olduğumuz kutsal bir emanettir. Bu nedenle bugün burada yaşattığımız Meci ruhu, sadece bir gelenek değil, geleceğe bırakacağımız en kıymetli değerdir' dedi.

Kaymakam Odabaş, dayanışma ve imece kültürünün önemine dikkat çekerek tüm üreticilere teşekkür etti ve hasadın bereketli olmasını diledi.

MECİ MEYDANI'NDA RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Edremitliler Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Oya Ocaktan da, dört yıldır Edremit Belediyesi iş birliğiyle Meci Şenliği'ni düzenlediklerini belirterek katılımcılara teşekkür etti. Edremit Belediyesi Halk Oyunları Ekibi'nin gösterisinin ardından meydandaki program sona erdi. Şenliğin ilk günü kapsamında yöresel zeytinyağlı yemek yarışması düzenlendi. Şükrü Tunar Kültür Merkezi önünde oluşturulan Meci Meydanı'nda zeytin stantları kuruldu, atölye ve workshop çalışmaları yapıldı, zeytin pazarı açıldı.

Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, CHP Edremit İlçe Başkanı Emin Yalçıntaş ve protokol üyeleri, davul-zurna eşliğinde geleneksel keşkek dövme etkinliğine katıldı. Birinci gün programı, keşkek, pilav ve ayran ikramıyla sona erdi.

YOĞUN KATILIM

Açılış törenine; Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, Edremit Ticaret Borsası Başkanı Tarkan Denizer, Edremit Ziraat Odası Başkanı Ali Yılmaz Diker, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, üretici kooperatifleri, zeytin üreticileri ve vatandaşlar katıldı.

İKİNCİ GÜN PROGRAMI DOLU DOLU

MECİ Şenliği'nin ikinci günü, saat 11.00'de Selin Ertür Zeytinyağ Fabrikası (Selatin Zeytinyağları) bahçesinde düzenlenecek Geleneksel MECİ Yolculuğu ile başlayacak. Etkinlikte sembolik hasat, canlandırmalar, mizansen gösterileri, çekilişler ve zeytin sofrası yer alacak.

Saat 16.00'da Şükrü Tunar Kültür Merkezi'nde 'Gelenekten Geleceğe Zeytin Yolculuğumuz' paneli düzenlenecek. Panelde Evren Ertür, Sinan Kahyaoğlu ve Ekrem Yanboluğlu konuşmacı olarak yer alacak, moderatörlüğü Murat Küçükçakır üstlenecek.

Aynı merkezde yapılacak 'MasterChef Gözünden Edremit Mutfağı' panelinde ise moderatör Gökhan Bayram, MasterChef yarışmacıları Eray Aksungur, Rıfat Yurttaş ve Esra Tokelli ile Edremit mutfağını ele alacak.

Şenlik, saat 20.00'de Şükrü Tunar Kültür Merkezi'nde düzenlenecek Ali Altay konseri ile sona erecek.