Balıkesir Edremit Belediyesi, mali disiplin ve güçlü yönetim anlayışıyla geçen hazırlık döneminin ardından, ilçede belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere filosuna kattığı 18 yeni aracın tanıtımını gerçekleştirdi. Belediye bünyesinde düzenlenen törenle hizmete alınan araçlar, Edremit'te daha hızlı ve etkin hizmet verilmesini sağlayacak.

BALIKESİR (İGFA) - Törende konuşan Balıkesir Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, göreve geldikleri ilk 1,5 yıllık sürecin mali açıdan yapılandırma ve toparlanma dönemi olduğunu vurguladı. Zorlu ekonomik koşullara rağmen öz kaynakların verimli kullanılmasıyla belediyenin artık yatırımlara odaklandığı belirtildi. Yeni araç alımlarının, belediyenin kendine güvenen ve geleceğe bakan yönetim anlayışının somut bir göstergesi olduğunu da ifade etti. Başkan Ertaş, 'Kentimize hizmet için çıktığımız bu yolda, her geçen gün daha da güçleniyoruz. Özverili personelimiz ve yeni araçlarımız ile birlikte çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Edremit halkına ve belediyemize hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz.' dedi.

BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU

Yeni araçların filoya katılması dolayısıyla belediye şantiyesinde bir tören düzenlendi. Kurban kesiminin yapıldığı programda, Edremit Belediyesi personeli de bir araya geldi. Törenin ardından belediyeye ait aşevinde hazırlanan pilav hayrı ile birlik ve beraberlik mesajı verildi.

ARAÇ FİLOSU MODERNLEŞİYOR

Filoya kazandırılan 18 yeni araç; fen işleri, temizlik işleri ve park bahçeler gibi belediyecilik hizmetlerinde kullanılacak. Bu yatırımla birlikte hizmet hızının artırılarak, bakım ve onarım maliyetlerinin düşürülmesi, Edremit'in her mahallesine eş zamanlı ulaşım sağlanarak hizmetin kolaylaştırılması hedefleniyor.



