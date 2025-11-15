'Tarımda Balıkesir Modeli' ile Balıkesir'in sadece bugününe değil geleceğine de katkı sunan Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin üreticilere dağıttığı 140 bin marul fidesi ve 200 litrelik gübre desteği toprakla buluştu.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın hayata geçirdiği 'Tarımda Balıkesir Modeli' sayesinde tarımsal potansiyel her geçen gün artıyor. Bu kapsamda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından üreticilere dağıtılan yüzde 75 hibeli 140 bin marul fidesi ve yüzde 100 hibeli 200 litrelik gübre desteği toprakla buluştu. Büyükşehir'in desteğiyle maliyetleri azalan ve verimleri artan üreticilerin yüzleri güldü.

'DESTEKLER SADECE SERALARIMIZA DEĞİL KÖYÜMÜZE DE KATKI SAĞLADI'

Büyükşehir Belediyesinin desteklerinden dolayı mutlu olduğunu söyleyen sera üreticisi Edanur Kurt, 'Bu destekler inşallah güzel bir kazanç sağlayacak. Emeğimizin karşılığını da alacağımızı düşünüyorum. Sadece seralarımıza değil köyümüze de katkı sağladı. Bizlere verdiği desteklerden dolayı Ahmet Akın'a çok teşekkür ederim.' diyerek memnuniyetini dile getirdi.

Desteklerin ekonomik açıdan omuzlarındaki yükü hafiflettiğini söyleyen sera üreticisi Hasan Koca, 'Ekonomik olarak çok iyi oldu. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın'a çok teşekkür ederiz.' dedi.

'AHMET AKIN ÇİFTÇİYE EN YAKIN'

Yakupköy kırsal mahallesinde sera üreticiliği yaptığını söyleyen Caner Yılmaz, 'Gerçekten çok yararlı bir iş yapıldı. Özellikle küçük çaplı aile çiftçileri için gerçekten 10 numara bir işti. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın'a sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz.' dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin destekleri sayesinde maddi anlamda avantaj sağladıklarını dile getiren Mürsel Akbulut, 'Marullarımızı diktik. Bunu Ahmet Akın Başkanımız sayesinde yüzde 75 hibe ile aldık. Tabi bizim için bu bir avantaj oldu parasal olarak. Sera naylonlarını da hibeli olarak almıştık. Katkılarından dolayı Ahmet Başkan'ımıza çok teşekkür ediyoruz. Ahmet Akın çiftçiye en yakın' ifadelerini kullandı.