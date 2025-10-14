Balıkesir Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına yönelik, 2024-2027 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında 'Motosiklet ve Motorlu Bisiklet' eğitimi gerçekleştirildi.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ek hizmet binasında belediye çalışanlarına yönelik 'Motosiklet ve Motorlu Bisiklet' eğitimi düzenlendi.

2024-2027 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında kazaların en aza indirilmesi ve önlenmesi amacıyla personele; trafik kurallarına uyum, koruyucu ekipman kullanımı ve olası kazalarda doğru müdahale yöntemleri gibi konularda bilgilendirmeler yapıldı.

TRAFİK BİLİNCİ ARTIRILIYOR

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde iki grup halinde verilen eğitimlerde trafik bilincinin artırılması hedeflendi. Özellikle motosiklet ve motorlu bisiklet kullananlar için koruyucu ekipmanların hayati önem taşıdığının anlatıldığı eğitimde, riskli davranışların önlenmesi ve kaza anında ilk müdahale yöntemlerine de değinildi.

Kamu çalışanlarına yönelik eğitimin çok verimli geçtiğini söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi çalışanları, kaza riskini en aza indirmek için motor ve motorlu bisiklet kullanımında dikkat edilmesi gerekenlerin detaylı olarak anlatıldığını belirttiler. Eğitimlere personel yoğun ilgi gösterdi.