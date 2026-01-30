Avrupa Demokrasi Başkenti (ECoD) 2027 adaylığı kapsamında ilk 5 şehir arasına kalan Denizli'de, uluslararası jüri heyeti saha ziyaretini gerçekleştirdi. Jüri üyeleri, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ile bir araya gelerek kentin demokratik yönetişim uygulamalarını yerinde inceledi.

DENİZLİ (İGFA) - Katılımcı demokrasi anlayışıyla hazırlanan adaylık dosyası sonucunda Denizli, Avrupa genelinde yapılan değerlendirmelerde ilk 5 şehir arasına kalarak önemli bir başarı elde etti.

Türkiye'den Ankara ile birlikte finale kalan Denizli, Belçika'nın başkenti Brüksel, Arnavutluk'un başkenti Tiran ve Portekiz'in Maia kentiyle birlikte Avrupa Demokrasi Başkenti 2027 unvanı için yarışıyor.

Başkentlerle aynı platformda yer alan Denizli, yerel yönetim uygulamalarıyla Avrupa sahnesinde dikkat çekti. Değerlendirme sürecinin en kritik aşamalarından biri olan jüri ziyareti, Denizli'de gerçekleştirildi.

Jüri üyeleri Bruno Kaufmann, Paulina Fröhlich ve Helfried Carl, ilk olarak Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nu ziyaret ederek kentin demokratik yönetişim anlayışı ve katılımcı belediyecilik uygulamaları hakkında bilgi aldı.



JÜRİ ÜYELERİ BİRÇOK GÖRÜŞME YAPTI, SAHADA İNCELEMELERDE BULUNDU



Ziyaret kapsamında jüri heyeti Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi'nde iktidar ve muhalefet partisi temsilcileriyle bir araya geldi. Ayrıca sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve jüri tarafından bağımsız olarak belirlenen siyasi uzmanlarla toplantılar yapıldı.

Bu görüşmelerde, Denizli'de karar alma süreçlerinin çok paydaşlı, şeffaf ve katılımcı bir yaklaşımla yürütüldüğü doğrudan aktarıldı.

Programın devamında jüri üyeleri, Denizli'nin katılımcı demokrasi ve sosyal belediyecilik anlayışını sahada gözlemledi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezi, dezavantajlı grupların kamusal hizmetlere eşit erişimini önceleyen kapsayıcı yaklaşımın; Pelitlibağ Çocuk Gelişim Merkezi, erken çocukluk eğitiminde fırsat eşitliği ve kadınların toplumsal yaşama katılımını destekleyen sosyal politikaların; Bayramyeri-İstiklal Caddesi yaya öncelikli düzenlemeleri ise yurttaş ve esnaf görüşleri doğrultusunda şekillenen insan odaklı ve sürdürülebilir ulaşım anlayışının örnekleri olarak jüriye sunuldu.



AVRUPA DEMOKRASİ BAŞKENTİ



Avrupa Demokrasi Başkenti (European Capital of Democracy - ECoD), şehirlerin demokratik katılım, şeffaf yönetişim, sosyal kapsayıcılık ve ortak akla dayalı karar alma kapasitelerini esas alan, Avrupa'nın en saygın platformları arasında yer alıyor.

Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Avrupa Demokrasi Başkenti 2027 adaylık süreci, kentin demokrasi vizyonunu uluslararası ölçeğe taşıdı.

Avrupa Demokrasi Başkenti Teşkilatı (ECoD NPO) tarafından yönetilen 'Avrupa Demokrasi Başkenti Unvan Yarışması' Avrupa ölçeğinde demokratik katılımın ve demokratik yönetişimin teşvik edilerek genişletilmesi, sosyal uyumun ve yeni demokratik uygulama biçimlerinin güçlendirilmesi ile yerel yönetimler demokrasisinin güçlendirilmesini amaçlıyor.