Balıkesir Ayvalık Belediyesi, Ayvalık Kent Konseyi ve Ayvalık Siviller Platformu iş birliğiyle düzenlenen 'Ayvalık Kent Buluşmaları'nın ilki büyük bir katılımla gerçekleşti.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, toplantının açılış konuşmasında, kentin geleceğini şekillendirecek bu buluşmaların önemine dikkat çekti. Başkan Ergin, 'Kent Konseyimiz çatısı altında başlattığımız bu buluşmalarla hedefimiz; daha yaşanabilir, sürdürülebilir, insan odaklı bir Ayvalık yaratmak. Kardeş Şehrimiz Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'nin deneyimlerinden, akademisyenlerin katkılarından ve en önemlisi hemşehrilerimizin fikirlerinden yararlanarak geleceğimizi birlikte planlamak istiyoruz' dedi.

Buluşmada, yayalaşmanın sadece fiziksel bir düzenleme değil, aynı zamanda yaşam kalitesini artıran sosyal bir dönüşüm olduğuna vurgu yapıldı. Başkan Ergin, 'Bu süreçte hiçbir kesimin mağdur olmamasını, esnafımızdan yaşlılarımıza, çocuklarımızdan ziyaretçilerimize kadar herkesin memnuniyetini sağlamayı hedefliyoruz. Ayvalık'ın özgün kimliğini koruyarak, daha çağdaş, daha güvenli ve nefes alan bir kent haline gelmesi için çalışıyoruz' diye konuştu.

Toplantıya, Eskişehir Tepebaşı Belediyesi temsilcileri, kent planlamacıları, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları, esnaf temsilcileri ve çok sayıda Ayvalıklı katıldı. Katılımcılar, örnek şehir uygulamalarını dinlerken Ayvalık'ın mevcut durumu ve ihtiyaçları üzerine de görüş alışverişinde bulundu.

Başkan Ergin, 'Kent Buluşmaları'nın sadece bir toplantı dizisi değil, kalıcı bir katılım kültürünün ilk adımı olduğunu vurgulayarak, 'Katılım, ortak düşünce, birliktelik ve bütünlük bizim yol haritamız olacak. Farklı konularda yeni buluşmalar düzenleyerek Ayvalık'ı hep birlikte konuşacağız, hep birlikte yöneteceğiz' diye konuştu.