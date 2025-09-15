Bunlar da ilginizi çekebilir

Ziyaret, 107 yıl önce canlarını feda eden şehitlerin anısını onurlandırmak ve Türk-Azerbaycan kardeşliğini vurgulamak adına büyük önem taşıdı.

TAİB Başkan Yardımcısı Eyvaz Hünbətov, “Türk askerlerinin Bakü’yü kurtarırken gösterdiği kahramanlıklar asla unutulmayacak. Halkımız, onların aziz hatırasını daima yaşatacak” dedi.

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de, Nuri Paşa komutasındaki Kafkas İslam Ordusu’nun 15 Eylül 1918’de Ermeni-Bolşevik işgalinden kurtarmasının 107. yıl dönümünde, Türk Aksakalları Kamu Birliği (TAİB) üyeleri Türk Şehitliği’ni ziyaret etti. Geleneksel tören, TAİB yönetim kurulu, Kadınlar Şurası ve Gençlik Teşkilatı temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti. AZERBAYCAN (İGFA) - Türk Aksakallıları Kamu Birliği'nin düzenlediği anma töreninde, Bakü Türk Şehitliği’nde duygusal anlar yaşandı.

