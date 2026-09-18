Ülke genelinde sağanak yağış ve fırtına bekleniyor. Doğu Akdeniz kıyıları, Doğu Karadeniz kıyıları ile bazı iç bölgelerde kuvvetli yağış; Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda ise fırtına uyarısı yapıldı.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 18 Eylül Cuma gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağı, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Bitlis, Van, Şırnak ve Hakkari hariç) ile Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi, Kütahya, Afyon, Isparta, Kilis, Diyarbakır ve Ş. Urfa'nın doğusu ve Mardin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile Osmaniye, Kastamonu'nun iç kesimleri, Çankırı ve Aksaray çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Batı kesimlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda ise güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Doğu Akdeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile Osmaniye, Kastamonu'nun iç kesimleri, Çankırı ve Aksaray çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARSI

Rüzgarın Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.