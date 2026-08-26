Artvin Valisi Turan Ergün'ün eşi Hülya Ergün, 'Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi' projesiyle yuva kuran ve çocuk sahibi olan ilk aile Büşra-Volkan Çelik'i ziyaret ederek, bebekleri Uras Ege için iyi dileklerini iletti.

Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 'Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi' projesi kapsamında sağlanan destekten yararlanarak Artvin'de yuvalarını kuran Büşra-Volkan Çelik ailesi, bu kapsamda evlenerek çocuk sahibi olan Artvin'deki ilk aile oldu.

Artvin Valisi Turan Ergün'ün eşi Hülya Ergün, 'Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi' projesi kapsamında sağlanan destekten yararlanarak yuvalarını kuran Çelik ailesini evlerinde ziyaret etti. Bu vesileyle ailenin dünyaya gelen ilk çocuğu Uras Ege bebeğin sevincine ortak olan Ergün, minik yavruya sağlıklı, huzurlu ve güzel bir ömür; Çelik ailesine ise sağlık, mutluluk ve huzur dileklerini iletti.

Vali Yardımcısı Nur Yalçınkaya ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nihan Usta hazır bulunduğu ziyarette, gençlerin yuva kurmalarına destek olan projenin, yeni ailelerin kurulmasına ve çocukların sevgi dolu yuvalarda büyümesine vesile olması temenni edildi.