Osmangazi Belediyesi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde düzenleyeceği bir dizi etkinlik ile hayvan haklarına ve doğal yaşamın önemine dikkat çekecek.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeniyle özel bir program hazırladı. Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’nde 4 Ekim Cuma günü saat 10.30’da gerçekleştirilecek olan atölyeler, sergiler, yarışmalar gibi birçok etkinlik ile hayvan haklarına ve doğal yaşamın önemine dikkat çekilecek. Etkinlik kapsamında öğrenciler, can dostları ile bir araya gelebilme imkanı bulacak. Veteriner hekimler tarafından öğrencilere, yapılan tedavi çalışmaları, bakım uygulamaları ile ilgili bilgilerin yanı sıra, kedi ve köpek bakımı hakkında yapılması gerekenler anlatılacak. 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında düzenlenen etkinlik kapsamında, hayvanların birer canlı olduğunun unutulmaması gerektiği ve duyarlı davranılması gerektiği mesajı verilecek.

Kaynak: igf