Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1 Haziran Dünya Süt Günü’nde çiftçilerin emeğini överek, Türkiye’nin süt üretimindeki büyümesini kutladı. Bakan Yumaklı, Türkiye'nin çiğ süt üretiminin önceki yıla göre yüzde 4,7 artarak 22 milyon 387 bin 757 tona ulaştığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1 Haziran 2025 Dünya Süt Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Bakan Yumaklı, Anadolu’nun dört bir yanındaki çiftçilerin sabır, inanç ve alın teriyle süt üretiminde Türkiye’nin büyümeye devam ettiğini vurguladı.

Paylaşımında, Anadolu’nun dört bir köşesinde sütle yoğrulan bir emek hikâyesi olduğunu belirten Bakan Yumaklı, "Çiftçimizin sabrı, inancı ve alın teriyle Türkiye; süt üretiminde büyümeye devam ediyor. 1 Haziran Dünya Süt Günü kutlu olsun” dedi.

Bakan Yumaklı, paylaşımında, inek sütü üretiminde Avrupa'da üçüncü sırada olunduğunu belirterek, 2020-2024 yılları arasında toplam 19 milyar 89 milyon 631 bin lira çiğ süt desteği ödemesinin gerçekleştirildiğini kaydetti.