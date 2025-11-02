Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tunceli'nin Çemişgezek ilçesindeki Mersin balığı üretim tesisini ziyaret ederek Türkiye'nin su ürünleri üretiminde dünya sıralamasındaki yükselişini değerlendirdi.

ANKARA (İGFA) - Bir dizi programa katılmak üzere Tunceli'de bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çemişgezek ilçesindeki Mersin balığı üretim tesisinde incelemelerde bulundu. Tekneyle Keban Baraj Gölü'ne açılan Yumaklı, kafeslerde yetiştirilen balıkları inceledi, tesis yetkililerinden üretim süreçleri hakkında bilgi aldı.

'TÜRKİYE SU ÜRÜNLERİNDE AVRUPA'DA 2., DÜNYADA 17. SIRADA'

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan habere göre Türkiye'nin son yıllarda iç sular, kıyı kesimleri ve denizlerde su ürünleri üretiminde önemli bir ivme kazandığını belirten Bakan Yumaklı, son 23 yılda 1 milyon tonluk üretim seviyesine ulaşıldığını söyledi. Bakan Yumaklı, 'Biz yetiştiricilikte Avrupa'da ikinci, dünyada ise 17. sıradayız. Her geçen yıl üzerine koyarak büyüyen bir sektörden bahsediyoruz. Özellikle iç sularımızda yetiştirilen Türk somonu, farklı ürünlere dönüştürülerek dünya pazarlarında büyük bir başarı elde etti. 2024 yılı sonu itibarıyla 2 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşıldı. Ancak bu potansiyelin çok daha üzerinde bir kapasitemiz var.' dedi.

TUNCELİ, MERSİN BALIĞI ÜRETİMİNDE TÜRKİYE'NİN MERKEZLERİNDEN

Bakan Yumaklı, Keban Baraj Gölü'ndeki Mersin balığı yetiştiricilik alanında yapılan çalışmalara dikkat çekerek, 'Burada 1200'ün üzerinde anaç hayvan bulunuyor. Mersin balığının yetiştirilmesi zahmetli bir süreç. Arkadaşlarımızın yıllardır süren büyük bir emeği var. Ayrıca havyar üretiminde de önemli gelişmeler kaydedildi. Bu ürünler artık dünya piyasalarına sadece et olarak değil, havyar olarak da sunulacak' ifadelerini kullandı.

Tunceli'de 45 su ürünleri tesisi bulunduğunu, bunların toplam yıllık üretim kapasitesinin 20 bin ton olduğunu belirten Yumaklı, 'Türkiye genelinde Mersin balığı üretimi 2.000-2.500 ton civarında. Bunun yarısı Tunceli sınırları içinde gerçekleştiriliyor' dedi.

Bakan Yumaklı, Bakanlık olarak amaçlarının Türkiye'nin tarım, hayvancılık ve su ürünlerinde verimliliği artırmak olduğunu belirtti. Yumaklı, 'Bir karış toprağın bile boş kalmamasını, hayvansal üretimde verim ve kaliteyi artırmayı hedefliyoruz. Su ürünlerinde de yetiştiricilikte Avrupa ikinciliğimizi koruyarak dünyada daha üst sıralara çıkmak istiyoruz.' dedi.

'HEDEF 3 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT'

Yetiştiricilere ve bakanlık personeline teşekkür eden Yumaklı, Türkiye'nin su ürünleri ihracatında yeni bir hedefe yöneldiğini ifade ederek, '2 milyar dolarlık ihracatın çok kısa sürede 3 milyar dolara ulaşacağına inanıyorum. Ürün çeşitliliğini artırarak dünya pazarlarında daha geniş bir yer edinmek için çalışmalarımız devam ediyor. Bu sektör önümüzdeki dönemde ülke ekonomisine çok önemli katkılar sunacak.' diye konuştu.