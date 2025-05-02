İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CHP milletvekillerini taşıyan otobüs şoförünün bir kadın polise araçla saldırmasına tepki göstererek, "Bu, devletimize yapılmış bir tehdittir" dedi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP milletvekillerini taşıyan otobüs şoförünün görev başındaki bir kadın polise araçla saldırmasını kınadı.

Bakan Yerlikaya, “Bu saldırı, sadece bir polise değil; devletimize, huzur ve güvenliğimize, kamu düzenine yapılmış bir tehdittir. Türkiye bir hukuk devletidir. Bu pervasız ve acımasız saldırı, hukuk karşısında hak ettiği yanıtı alacaktır” dedi.

Polislerin gece gündüz millet için çalıştığını vurgulayan Bakan Yerlikaya, “Polislerimize yönelik fiziksel ya da sözlü her türlü saldırının karşısındayız ve olmaya devam edeceğiz. Polisimiz, milletimizin hizmetinde ve her zaman yanındadır” ifadeleriyle polislere destek verdi.

Hatırlanacağı gibi, Emniyet Genel Müdürlüğü, söz konusu aracı kullanan G.G adlı şahıs hakkında 'kasten öldürme', 'kasten yaralama' ve 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçlarından dava açılması için suç duyurusunda bulunduğunu duyurmuştu.