Bursa İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü farklı zaman dilimlerine farklı sektörlere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Son olarak marketleri mercek altına alan ekipler, en küçük ayrıntılara kadar tüm ürünleri ve koşulları gözden geçiriyor.

BURSA (İGFA) - Halk sağlığını koruma adına farklı iş kollarına yönelik denetim faaliyetlerini ara vermeksizin sürdüren İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri sahada girmedik iş yeri bırakmıyor. Bu kapsamda zabıta ekipleri son olarak kent genelindeki marketlerde kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde; hijyen kuralları, ürünlerin son kullanma tarihleri, fiyat etiketlerinin uygunluğu, işyeri açma ve çalışma ruhsatı, teraziler ve genel düzenlemeler olmak üzere tüm detaylarla ilgili incelemeler titizlikle yapılıyor.

Şehirdeki tüm marketleri mercek altına alan ekipler, özellikle zincir marketlerde raflardaki ürünlere kadar tek tek kontrol ederek inceledi. Kurallara uymayan işletmelere yönelik de gerekli uyarılar yapılarak yasal işlem başlatıldı.

DENETİMLER DEVAM EDECEK

Zabıta Müdürlüğünden denetimlere ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak 7 gün 24 saat sahadayız. Amacımız ilçe halkının güvenle alışveriş yapabileceği, hijyenik ve sağlıklı ortamlarda hizmet alabileceği bir şehir ortamı sağlamak. Bu nedenle özellikle gıda sektörü alanında devam eden denetimlerimizde son olarak marketlerde kapsamlı bir denetim yapıldı. Zabıta Müdürlüğü olarak halkımızın huzur ve esenliği için her alanda çalışmalarımız ve denetimlerimiz devam etmektedir.”

VATANDAŞLARA ÇAĞRI

Öte yandan İnegöl Belediyesi tarafından denetimlerin aynı kararlılıkla devam etmesinin yanında vatandaşların da karşılaştıkları olumsuz durumları 153 Çözüm Merkezine ve Zabıta Müdürlüğü’ne bildirmeleri çağrısında bulunuldu.