İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye Muhtarlar Federasyonu Genel Başkanı Kadir Delibalta ve yönetim kurulunu ziyaret ederek, muhtarların millet iradesinin ve dayanışma ruhunun temsilcisi olduğunu vurguladı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye Muhtarlar Federasyonu Genel Başkanı Kadir Delibalta ve yönetim kurulunu ziyaret etti. Ziyarette, muhtarların toplumsal birlik ve dayanışmadaki kritik rolü konuşuldu.

Bakan Yerlikaya, muhtarların “millet iradesinin tecellisi” ve “birlik, beraberlik ile dayanışma ruhunun somutlaşmış bir tezahürü” olduğunu ifade etti.

Muhtarların, halk ile devlet arasında köprü vazifesi gördüğünü vurgulayan Yerlikaya, onların demokrasinin temel taşlarından biri olduğunu belirtti.

Bakan Yerlikaya, ziyaretteki sıcak ve samimi ev sahipliği için Genel Başkan Kadir Delibalta ve yönetim kuruluna teşekkürlerini sundu.

Ziyaret, muhtarlarla iş birliğini güçlendirme ve yerel yönetimlerin rolünü destekleme mesajıyla sona erdi.