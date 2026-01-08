İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, BM Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini ile bir araya gelerek Filistinli mültecilerin acil ihtiyaçlarını ve iş birliği sürecini değerlendirdi.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) 6 yıldır Genel Komiserliğini yürüten Philippe Lazzarini ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bakan Yerlikaya, görüşmede UNRWA ile bugüne kadar yürütülen iş birliklerinin ele alındığını, Filistinli mültecilerin acil ihtiyaçları ile bu sorunlara yönelik çözüm yolları ve atılması gereken adımların değerlendirildiğini belirtti.

Görüşmede UNRWA ile bugüne kadar yürüttüğümüz işbirliklerini, Filistinli kardeşlerimizin acil ihtiyaçlarını ve: pic.twitter.com/PuUnZOqKRY — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 8, 2026

Yerlikaya, görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, Philippe Lazzarini ve ekibine bugüne kadar sürdürülen verimli iş birliği ve gösterilen çabalar için teşekkür ederek, Türkiye'nin Filistin halkıyla dayanışma ve destek sürecini önümüzdeki dönemde de aynı kararlılıkla sürdüreceğini ifade etti.