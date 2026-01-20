Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Roman vatandaşların sosyal, ekonomik ve kültürel hayata katılımını güçlendirecek yeni eylem planı 2026-2030 dönemini kapsayacak. Genelge, Resmi Gazete'de yayımlandı.

ANKARA (İGFA) - Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi II. Aşama Eylem Planı (2026-2030) Yürürlüğe Girdi

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi (2023-2030) II. Aşama Eylem Planı (2026-2030) yürürlüğe girdi.

Genelge, Roman vatandaşların eğitim, istihdam, barınma, sağlık, sosyal yardım ve kültürel haklara erişimini artırmak amacıyla hazırlanmış kapsamlı bir yol haritasını yürürlüğe koydu. 2023-2025 dönemini kapsayan I. Aşama'nın ardından, II. Aşama 2026-2030 yıllarında uygulanacak.

Eylem Planı'nın temel hedeflerine göre eğitimde fırsat eşitliğinin artırılması (okullaşma oranlarının yükseltilmesi, mesleki eğitim desteği), istihdamda Roman vatandaşların iş gücüne katılımının teşviki (meslek edindirme kursları, girişimcilik destekleri), barınma ve sosyal yardım alanlarında iyileştirmeler, ayrımcılıkla mücadele ve toplumsal farkındalık çalışmaları

Roman kültürü ve kimliğinin korunması, tanıtılması konuları yer aldı.

Planın koordinasyonu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılacak.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan genelge, 'Roman vatandaşlarımızın toplumun eşit ve aktif bireyleri olmaları, sosyal uyumun sağlanması ve ayrımcılığın ortadan kaldırılması amacıyla' hazırlandı.