İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Manisa’nın Gördes ve Salihli ilçelerinde devam eden orman yangınlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya, yangının yerleşim yerlerini tehdit etmesi nedeniyle AFAD, jandarma ve polis ekiplerinin koordinasyonunda toplamda 1.440 vatandaşın tahliye edildiğini belirtti. Yangın söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor.MANİSA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Manisa’nın Gördes ve Salihli ilçelerinde meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili son durumu kamuoyuyla paylaştı. Yangının özellikle yerleşim yerlerine yakın alanlarda etkili olması nedeniyle ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirten Bakanımız Sayın Yerlikaya, güvenlik güçleri ve AFAD ekiplerinin hızlı bir şekilde harekete geçerek vatandaşları güvenli bölgelere tahliye ettiğini ifade etti.

Bakan Ali Yerlikaya'nın açıklamalarına göre, Karayakup Köyü'nde 60, Yeniköy Mahallesi'nde 260, Kale Mahallesi'nde 200, Kemer Mahallesi'nde 400, Kurttuhan Mahallesi'nde 270 ve Hacıhıdır Köyü'nde 250 vatandaş güvenli bölgelere tahliye edildi. Toplamda 1.440 vatandaş yangının olası etkilerinden korunmak amacıyla bölgeden uzaklaştırıldı.

"YANGIN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ SÜRÜYOR" Bakan Ali Yerlikaya, yangınla mücadele çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini belirterek, yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Bakanımız Sayın Yerlikaya, yangın söndürme çalışmalarının AFAD, jandarma, polis ve itfaiye ekiplerinin koordinasyonunda kesintisiz sürdüğünü vurguladı.

Yangın nedeniyle tahliye edilen vatandaşların güvenliği için gerekli tüm önlemlerin alındığını ifade eden Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya, devletin tüm birimlerinin seferber edildiğini ve yangının kontrol altına alınması için yoğun bir çaba gösterildiğini belirtti. Vatandaşların can güvenliğinin her şeyden önemli olduğunu vurgulayan Bakanımız Sayın Yerlikaya, yangının en kısa sürede söndürülmesi için çalışmaların titizlikle sürdüğünü kaydetti.