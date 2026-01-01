Sakarya Büyükşehir Belediyesi karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Saat 13.00 itibariyle paylaşılan kar raporunda Geyve, Akyazı, Kocaali, Hendek ve Taraklı'da olmak üzere 36 farklı grup yolunda Büyükşehir ekipleri 49 araç ve 98 kişilik ekiple yol açma çalışmalarına devam ediyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, etkisini gösteren kar yağışı sonrası şehir genelinde karla mücadele çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürüyor. Öğlen saatlerinde paylaşılan son bilgilere göre, ekipler ulaşımda aksamaların önüne geçmek için şehir genelinde yoğun bir mesai yürütüyor.

Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi'ne bağlı ekipler, 49 araç ve 98 kişilik kadro ile sahada görev yapıyor. Saat 13.00 itibarıyla şehir genelinde 36 mahalle (grup) yolunda karla mücadele çalışmaları aralıksız olarak sürdürülüyor. Kar küreme ve tuzlama faaliyetleri eş zamanlı şekilde devam ediyor.

GEYVE, KOCAALİ, HENDEK VE AKYAZI'DA ÇALIŞILIYOR

Başta Geyve, Kocaali, Hendek ve Akyazı ilçeleri olmak üzere yüksek rakımlı ve kırsal bölgelerde ekipler aralıksız çalışıyor. Kar yağışının etkisini artırdığı alanlarda ulaşımın güvenli şekilde sağlanması için tüm imkânlar seferber ediliyor.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, kar yağışının etkisini sürdürdüğü bölgelerde ekiplerin 7/24 esasına göre sahada olduğu vurgulanarak, vatandaşların güvenli ulaşımının sağlanması için tüm imkânların seferber edildiği ifade edildi.