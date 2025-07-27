Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, CHP’li Muharrem İnce’nin “Mahalle yanarken saçını tarayanlarda bugün” paylaşımına yanıt verdi. İnce’nin eleştirdiği yürüyüş videosunun Bursa’daki orman yangınından 10 saat önce çekildiğini belirten Uraloğlu, yangın sonrası yapılan çalışmaları dakika dakika sıralayarak, bir ayetle cevap verdi.BURSA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, CHP’li Muharrem İnce’nin bugünkü sosyal medya paylaşımına yanıt vererek, Bursa’daki orman yangını sırasında sahilde yürüyüş yaptığına dair eleştirilere açıklık getirdi.

İnce’nin “Mahalle yanarken saçını tarayanlarda bugün” sözleriyle hedef aldığı yürüyüş videosunun, yangından 10 saat önce gençlerle yapılan bir spor etkinliğine ait olduğunu belirtti.

URALOĞLU’NUN YANGIN GÜNÜ PROGRAMI

Bakan Uraloğlu, yangınla ilgili koordinasyon ve inceleme çalışmalarını detaylı bir şekilde paylaşarak şunları aktardı:

17:41: Yangının çıkış saati, gerekli koordinasyonun oluşturulması.

Yangının çıkış saati, gerekli koordinasyonun oluşturulması. 19:32: Bursa Valiliği’nde yangınla ilgili koordinasyon toplantısı ve bilgi paylaşımı.

Bursa Valiliği’nde yangınla ilgili koordinasyon toplantısı ve bilgi paylaşımı. 21:52: Yangın haberi sonrası olay yerinde inceleme.

Yangın haberi sonrası olay yerinde inceleme. 00:53: Yangınla ilgili basın toplantısı.

Yangınla ilgili basın toplantısı. 07:46: Yangın Yönetim Merkezi’nde koordinasyon toplantısı.

Yangın Yönetim Merkezi’nde koordinasyon toplantısı. 09:48: Yangın alanında inceleme.

https://twitter.com/a_uraloglu/status/1949446208398750107

Bakan Uraloğlu, İnce’nin eleştirilerine, A’râf Suresi 179. ayetten “Andolsun biz, cinlerden ve insanlardan bir çoğunu cehennem için yarattık. Bunların kalpleri vardır ama onlarla kavrayamazlar; gözleri vardır ama onlarla göremezler, kulakları vardır ama onlarla duyamazlar.” alıntısıyla yanıt verdi. Uraloğlu, bu ayetle, İnce’nin yangın sırasındaki faaliyetlerini yanlış yorumladığını ima etti.