Antalya'da jandarma ekiplerince düzenlenen iki ayrı operasyonda 425 bin sentetik ecza hap ele geçirilirken, aralarında bir doktorun da bulunduğu 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 5'i tutuklandı.

ANKARA (İGFA) - Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde Antalya'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında önemli bir operasyona imza atıldı.

Alanya ve Muratpaşa ilçelerinde düzenlenen iki ayrı operasyonda toplam 425 bin adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Antalya ve Alanya Cumhuriyet Başsavcılıkları ile yürütülen çalışmalar kapsamında şüpheliler teknik ve fiziki takiple izlendi, suç faaliyetleri detaylı şekilde delillendirildi.

Operasyonlarda 1 özel muayenehane, 2 eczane ve 1 araçta arama yapıldı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin, maddi menfaat karşılığında mevzuata aykırı reçete yazdığı, anlaşmalı eczaneler aracılığıyla reçeteye tabi sentetik ilaçları bağımlılara sattığı ve uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edildi.

Operasyon kapsamında aralarında bir doktorun da bulunduğu 6 şüpheli yakalanırken, 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.