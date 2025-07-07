Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret etti.KONYA (İGFA) - Seydişehir-Bozkır Devlet Yolu ile Şehir Hastanesi-Stadyum Tramvay Hattı ikinci etabının temel atma programlarına katılmak üzere Konya’da bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi Taş Bina’da gerçekleşen ziyarette, Konya’da bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Uraloğlu, Başkan Altay’a ulaşım alanında yaptıkları işbirliği için teşekkür etti.

Başkan Uğur İbrahim Altay ise Bakan Uraloğlu’na hem temeli atılan Seydişehir-Bozkır Devlet Yolu ile Şehir Hastanesi-Stadyum Tramvay Hattı ikinci etabı hem de şehre verdiği değer için teşekkür etti.