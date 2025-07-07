Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in başkanlık ettiği toplantıda, Türkiye ile Sri Lanka arasındaki iş birliği alanları değerlendirildi. 24-25 Temmuz 2025’te Kolombo’da düzenlenecek 3. Dönem KEK Toplantısı’nın hazırlıkları ele alındı.ANKARA (İGFA) - Ankara Başkent Öğretmenevinde, Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in başkanlığında düzenlenen toplantıya, ilgili kurum ve kuruluşların üst düzey temsilcileri katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre toplantıda, Türkiye-Sri Lanka arasındaki mevcut iş birliği alanları gözden geçirilerek, 3. Dönem Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı’nın hazırlıkları yapıldı. Eğitim, ticaret, ekonomi, sanayi, ulaştırma, enerji, tarım, çevre, savunma sanayi, sağlık, turizm ve kültürel iş birliği gibi birçok alanda geçmiş KEK toplantılarında kaydedilen ilerlemeler değerlendirildi.

Karşılıklı istişarelerle kurumsal eş güdüm sağlanan toplantı, iki ülke arasındaki çok boyutlu iş birliğini güçlendirme yolunda önemli bir adım olarak öne çıktı.

Toplantıya, Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten ve Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Mahmut Mustafa Özdil de katıldı.

Türkiye-Sri Lanka 3. Dönem KEK Toplantısı’nın, 24-25 Temmuz 2025 tarihlerinde Bakan Yusuf Tekin’in eş başkanlığında Sri Lanka’nın başkenti Kolombo’da yapılması planlanıyor.