Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, şekerli ve gazlı içeceklerdeki yüksek fruktoz oranına dikkat çekerek, zararlı şeker olarak bilinen fruktoz şurubunun kullanımını sınırlandıracaklarını açıkladı. Açıklamalara ilk destek Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay'dan geldi.Habibullah EFENDİGİL / KAYSERİ (İGFA) - Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Türkiye’deki içeceklerde Avrupa’ya kıyasla 4 kat daha fazla fruktoz bulunduğunu vurgularken, obezite ve obeziteye bağlı hastalıkların yaşam tarzındaki değişimlerle birlikte önemli bir sorun haline geldiğini ifade etti.

Açıklamalara ilk destek tarım ve şeker sektöründen geldi. Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Bakanlığın hazırladığı düzenlemeyi memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

“Doğal pancar şekeri ülkemizin geleceği için stratejik bir üründür” diyen Başkan Akay, "Sayın Bakanımızın fruktoz şurubu konusunda ortaya koyduğu kararlı yaklaşımı büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz. Bu karar sadece halk sağlığını korumakla kalmayacak, aynı zamanda şeker pancarı üreticisinin emeğine sahip çıkacaktır. Kayseri Şeker olarak biz, her zaman doğal pancar şekeri üretiminin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Pancar şekeri kullanımının artırılmasının hem çiftçilerin refahına, hem de toplumun sağlıklı beslenmesine katkı sağlayacağını vurgulayan Başkan Akay, Bakanlık tarafından atılacak tarihi adımın sektör açısından da büyük önem taşıdığını dile getirdi.