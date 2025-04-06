Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara’nın sanayi, lojistik ve toplu ulaşım altyapısına önemli katkı sağlayacak Sincan (OSB)-Yenikent-Kazan Soda Demiryolu Projesi’nin yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Projenin altyapısı yüzde 85, üstyapısı ise yüzde 44 oranında tamamlandı.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sincan-Yenikent-Kazan-Soda Demiryolu Projesi'ne ilişkin yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Toplam 16 bin 17 metre uzunluğundaki bu güzergâhın, banliyö taşımacılığı ile yük lojistiğini entegre eden bir model olacağı açıklayan Bakan Uraloğlu, bu kapsamda Sincan-Yenikent arasında yeni bir çift hatlı demiryolu inşa edilirken, Yenikent’ten Kazan Soda tesislerine uzanan bir iltisak hattının da hayata geçirileceğini söyledi.

???? Ankara Cundalıların sesini Başkan Akın duydu Bugün Ankara’mızın sanayi, lojistik ve toplu ulaşım altyapısına büyük katkı sağlayacak Sincan (OSB)-Yenikent-Kazan Soda Demiryolu Projemizin yapım çalışmalarını yerinde inceledik. Toplam 16 bin 17 m uzunluğundaki bu güzergâh, banliyö taşımacılığı ile yük lojistiğini… pic.twitter.com/uNxzSLo7c2 — Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) April 6, 2025

Projenin sağlayacağı faydaları sıralayn Bakan Uraloğlu, Yenikent’in 600 bini aşan nüfusu, Başkentray sistemine konforlu ve güvenli bir şekilde entegre edileceğini belirterek, "Kazan Soda tesislerinden yıllık 4,4 milyon ton yük, demiryolu ile limanlara taşınacak. Karbon emisyonu azalacak, trafik yükü hafifleyecek, böylece çevre ve ekonomi kazanacak" dedi.

Projede altyapı çalışmalarının yüzde 85, üstyapı çalışmalarının ise yüzde 44 oranında tamamlandığını duyuran Bakan Uraloğlu, hedeflerinin 2025’in üçüncü çeyreğinde inşaatı bitirierek, 2027 yılı başında hattı sinyalli ve elektrikli olarak yolcu ve yük taşımacılığına açmak olduğunu söyledi.

Söz konusu bu projeyi sadece bir ulaşım yatırımı değil, Ankara’nın sanayisine, geleceğine ve çehresine yapılan büyük bir katkı olarak nitelendirdiklerini ifade eden Bakan Uraloğlu, emeği geçen çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.