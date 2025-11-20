Azerbaycan'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Adalet Bakanları 2. Toplantısına katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gazze'de sivillere yönelik saldırılara tepki göstererek Türkiye'nin insan onurunu ve adaleti savunmaya devam edeceğini vurguladı.

AZERBAYCAN (İGFA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Azerbaycan'da gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı Adalet Bakanları 2. Toplantısı sırasında Gazze'de yaşanan insan hakları ihlallerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Tunç, İşgalci İsrail'in Gazze'de temel insan hakkı olan yaşam hakkını ağır şekilde ihlal ettiğini, çocuklar, siviller ve savunmasız insanların hedef alındığını kaydetti.

Bakan Tunç, uluslararası hukuk mekanizmalarının Gazze'deki katliama karşı yetersiz kaldığını, bunun insanlığın ortak vicdanında derin yaralar açtığını ifade etti.

Türkiye olarak her koşulda insan onurunu ve adaleti savunmaya devam edeceklerini vurgulayan Bakan Tunç, Filistin'de kalıcı barışın sağlanmasına yönelik uluslararası çabalara destek vermeyi sürdüreceklerini dile getirdi. Tunç, bu açıklamasıyla hem Türk Devletleri Teşkilatı, hem de uluslararası toplum nezdinde Gazze'deki insan hakları ihlallerine karşı Türkiye'nin kararlı duruşunu bir kez daha ortaya koydu.