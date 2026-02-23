Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki 'Külliyede Ramazan' etkinlik alanını ziyaretinde, okullarda bir dizi etkinlikler başlattıklarını belirterek, şu an okulların cıvıl cıvıl olduğunu söyledi.

ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin,'Külliyede Ramazan' etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda açılan kitap stantlarını ve atölyeleri ziyaret etti. Bakan Tekin, vatandaşlarla bir araya gelerek çocuklarla sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.

Etkinliklere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tekin, Müslümanların ve Türk toplumunun ramazan ayını kutladı.

Ramazan ayının Türk kültüründe ayrı bir yeri olduğunu belirten Bakan Tekin, 'Ramazan ayı ülkemizde birlik, beraberlik duygularının, yardımlaşmanın, dayanışmanın, kardeşlik hukukuna riayet etmenin en çok hissedildiği dönem. Ramazan ayı iftar sofralarıyla başlayan, sahurla bereketlenen ve gün içinde dualarımızla, davranışlarımızla şekillendirdiğimiz güzel bir ay.' dedi.

Geçen yıl da 'Külliyede Ramazan' etkinlikleri kapsamında çok yoğun katılımla bu coşkunun yaşandığını dile getiren Bakan Tekin, 'Bu yıl bu coşku katlanarak arttı. Bu yıl biz de Millî Eğitim Bakanlığı olarak çocuklarımızın bu duygularla, bu birliktelik, beraberlik arzusunun, ihtiyaç duyulduğunda arkasına bakmadan ülkesi, milleti, vatanı için fedakârlık yapabilme hissinin yaygınlaştırılması için okullarımızda bir dizi etkinlik başlattık, bir genelge ile bunu duyurduk. Şu an okullarımız cıvıl cıvıl. Ben bu etkinliklere katılan velilerimize, öğrencilerimize ve bu etkinlikleri organize eden, hazırlayan bütün öğretmen arkadaşlarımıza, idareci arkadaşlarımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bu duygular, bu hisler yaşatıldığı sürece millî birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz daha da güçlenecektir.' diye konuştu.

Öte yandan 'Külliyede Ramazan' etkinlik alanını ziyaretinde basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'Maarifin Kalbinde Ramazan' teması kapsamında çalışmalar yapılması doğrultusunda 81 ile gönderilen Genelge'ye getirilen eleştirilere yönelik açıklamada bulunarak, 'Türkiye bir hukuk devleti. Ben yaptığım işin anayasal dayanaklarını, Türk Millî Eğitim mevzuatı açısından dayanaklarını, başta 1739 olmak üzere cumhuriyetin kurulduğu andan itibaren millî kültüre ve millî değerlere yapılan vurgular açısından referanslarını yazarak değerlendirdim.' dedi.

Bakan Tekin, 'Türk toplumunu tanımayan, Türk toplumunun değerlerini bilmeyen, Türk toplumundan uzak, sırça köşklerinde yaşayan bir grup insan, ramazan etkinliğinin Türk toplumunun kültürel yapısıyla uyumlu olmadığını düşünüyor herhalde. Şuraya gelsinler, baksınlar, Anadolu'da herhangi bir ile gitsinler, baksınlar. Anadolu'da ramazan demek; millî birliğin, kardeşliğin, yardımlaşmanın, dayanışmanın maksimum düzeyde yaşandığı bir dönem demektir.' diye konuştu.